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Юниорский чемпионат Европы по гандболу. Соперники израильтянок

Гандбол
время публикации: 02 августа 2025 г., 07:26 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 07:26
Юниорский чемпионат Европы по гандболу. Соперники израильтянок
AP Photo/Vadim Ghirda

4 августа в Приштине, Косово, начнется юниорский женский чемпионат Европы по гандболу (спортсменки до 17 лет) (2025 Women's U-17 EHF Championship).

Сборная Израиля играет в группе В.

Соперники израильтянок по групповому этапу: сборные Италии, Украины и Великобритании.

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