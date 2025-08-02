Юниорский чемпионат Европы по гандболу. Соперники израильтянок
время публикации: 02 августа 2025 г., 07:26 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 07:26
4 августа в Приштине, Косово, начнется юниорский женский чемпионат Европы по гандболу (спортсменки до 17 лет) (2025 Women's U-17 EHF Championship).
Сборная Израиля играет в группе В.
Соперники израильтянок по групповому этапу: сборные Италии, Украины и Великобритании.
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