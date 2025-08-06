Юношеский чемпионат Европы по легкой атлетике. Состав сборной Израиля

Завтра в Тампере, Финляндия, начнется юношеский чемпионат Европы по легкой атлетике (спортсмены до 20 лет).

Состав сборной Израиля.

Мужчины

Идо Перец (бег на 100 метров)

Ноам Мему (бег на 800 метров)

Том Сэнгин, Никита Миркин (прыжки с шестом)

Лиам Аква, Асаф Ноград, Идо Перец, Идо Шварц, Дрор Толедано (эстафета 4 по 100 метров).

Женщины

Мерси Африфа (бег на 100 и 200 метров)

Шани Закай (бег на 400 метров)

Айяла Харрис (бег на 3000 и на 5000 метров)

Галь Натаниэль (бег на 400 метров с барьерами)

Наоми Бен Давид (бег на 3000 метров с препятствиями)

Ярден Мантель (прыжки с шестом).