Победы "Интера", "Баварии", "Барселоны" и Ливерпуля". Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 06 марта 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 07:17
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" в гостях обыграл ПСЖ 1:0.
Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Интер (Милан, Италия) 0:2
Счет мог быть крупным, но на 65-й минуте (при счете 0:2) Зилинськи (Интер) не реализовал пенальти.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Байер (Леверкузен, Германия) 3:0
Два гола забил Гарри Кейн, один - Джамал Мусиала.
Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Барселона (Испания) 0:1
Большую часть матча гости играли в меньшинстве. На 22-й минуте был удален 18-летний По Кубарси.
Победный гол на 61-й минуте забил Рафинья.
ПСЖ (Франция) - Ливерпуль (Англия) 0:1
Победный гол на 87-й минуте забил Харви Эллиотт.
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