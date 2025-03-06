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Победы "Интера", "Баварии", "Барселоны" и Ливерпуля". Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 06 марта 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 07:17
Победы "Интера", "Баварии", "Барселоны" и Ливерпуля". Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Armando Franca

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" в гостях обыграл ПСЖ 1:0.

Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Интер (Милан, Италия) 0:2

Счет мог быть крупным, но на 65-й минуте (при счете 0:2) Зилинськи (Интер) не реализовал пенальти.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Байер (Леверкузен, Германия) 3:0

Два гола забил Гарри Кейн, один - Джамал Мусиала.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Барселона (Испания) 0:1

Большую часть матча гости играли в меньшинстве. На 22-й минуте был удален 18-летний По Кубарси.

Победный гол на 61-й минуте забил Рафинья.

ПСЖ (Франция) - Ливерпуль (Англия) 0:1

Победный гол на 87-й минуте забил Харви Эллиотт.

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