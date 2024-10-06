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Мемориал Дениса Тена. Результаты израильских фигуристок

время публикации: 06 октября 2024 г., 11:16 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 11:16
Израильтянка Мария Сенюк заняла пятое место
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В Астане завершился турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тена". В соревнованиях мужчин победил Михаил Шайдоров (Казахстан).

Украинец Кирилл Марсак занял шестое место.

Победительницей стала Анастасия Губанова (Грузия).

Израильтянка Мария Сенюк заняла пятое место. Израильтянка Виктория Илющенкова заняла 15-е место.

В соревнованиях юниорок победила Василиса Богомолова (Кипр).

Израильтянка Анна Илющенкова заняла четвертое место.

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