Мемориал Дениса Тена. Результаты израильских фигуристок
время публикации: 06 октября 2024 г., 11:16 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 11:16
В Астане завершился турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тена". В соревнованиях мужчин победил Михаил Шайдоров (Казахстан).
Украинец Кирилл Марсак занял шестое место.
Победительницей стала Анастасия Губанова (Грузия).
Израильтянка Мария Сенюк заняла пятое место. Израильтянка Виктория Илющенкова заняла 15-е место.
В соревнованиях юниорок победила Василиса Богомолова (Кипр).
Израильтянка Анна Илющенкова заняла четвертое место.
Ссылки по теме