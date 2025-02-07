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"Барселона" разгромила "Валенсию" и вышла в полуфинал Кубка Короля

Футбол
время публикации: 07 февраля 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 07:55
Гол Фермина Лопеса. 3:0
AP Photo/Alberto Saiz

Определились все полуфиналисты Кубка Испании (Кубка Короля). В полуфинал вышли мадридские "Реал" и "Атлетико", "Барселона" и "Реал Сосьедад".

"Реал", "Атлетико" и "Барселона" в седьмой раз вышли в полуфинал (совместно) и впервые с 2014 года (тогда четвертой командой тоже был "Реал Сосьедад").

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Осасуна (Памплона) 2:0

Валенсия - Барселона 0:5

На 30-й минуте счет был 0:4. Три мяча забил Ферран Торрес. Один - Фермин Лопес.

На 59-й минуте точку в матче поставил Ламин Ямаль.

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