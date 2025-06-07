Победительницей Открытого чемпионата Франции стала Коко Гофф
время публикации: 07 июня 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 19:21
В финале Открытого чемпионата Франции встретились первая и вторая ракетки мира.
Американка Коко Гофф одержала волевую победу над белорусской Ариной Соболенко 6:7, 6:2, 6:4.
В первом сете Арина вела в счете 4:1, но упустила преимущество.
Финал продолжался 160 минут.
Коко Гофф впервые стала победителем Открытого чемпионата Франции. В 2022 году она играла в финале турнира. В 2023 году Коко Гофф победила в Открытом чемпионате США.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2025