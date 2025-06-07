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Спорт

Победительницей Открытого чемпионата Франции стала Коко Гофф

Теннис
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Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 07 июня 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 19:21
Победительницей Открытого чемпионата Франции стала Коко Гофф
AP Photo/Aurelien Morissard

В финале Открытого чемпионата Франции встретились первая и вторая ракетки мира.

Американка Коко Гофф одержала волевую победу над белорусской Ариной Соболенко 6:7, 6:2, 6:4.

В первом сете Арина вела в счете 4:1, но упустила преимущество.

Финал продолжался 160 минут.

Коко Гофф впервые стала победителем Открытого чемпионата Франции. В 2022 году она играла в финале турнира. В 2023 году Коко Гофф победила в Открытом чемпионате США.

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