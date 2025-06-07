Победительницей Открытого чемпионата Франции стала Коко Гофф

В финале Открытого чемпионата Франции встретились первая и вторая ракетки мира.

Американка Коко Гофф одержала волевую победу над белорусской Ариной Соболенко 6:7, 6:2, 6:4.

В первом сете Арина вела в счете 4:1, но упустила преимущество.

Финал продолжался 160 минут.

Коко Гофф впервые стала победителем Открытого чемпионата Франции. В 2022 году она играла в финале турнира. В 2023 году Коко Гофф победила в Открытом чемпионате США.