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Спорт

Гай Сасон стал победителем Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 07 июня 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 14:57
Гай Сасон стал победителем Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Alessandra Tarantino

Второй раз подряд израильтянин Гай Сасон (теннис на колясках) стал победителем Открытого чемпионата Франции.

В финале он победил голландца Нильса Винка (лидера рейтинга) 6:4, 7:5.

Накануне Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

В прошлом сезоне Гай Сасон стал финалистом открытого чемпионата Австралии и победителем Открытого чемпионата Франии.

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