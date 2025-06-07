Гай Сасон стал победителем Открытого чемпионата Франции

Второй раз подряд израильтянин Гай Сасон (теннис на колясках) стал победителем Открытого чемпионата Франции.

В финале он победил голландца Нильса Винка (лидера рейтинга) 6:4, 7:5.

Накануне Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

В прошлом сезоне Гай Сасон стал финалистом открытого чемпионата Австралии и победителем Открытого чемпионата Франии.