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Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Чемпионкой стала украинка. Результаты израильтянок

Художественная гимнастика
время публикации: 07 июня 2025 г., 16:45 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 16:45
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Чемпионкой стала украинка. Результаты израильтянок
AP Photo/Francisco Seco

В Таллинне проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Чемпионкой в индивидуальном многоборье стала украинка Таисия Онофрийчук (117.800 баллов).

Второе место заняла болгарка Стиляна Николова (116.700), третье - Дарья Варфоломеев (Германия) (115.150).

Израильтянка Даниэла Муниц заняла восьмое место (111.750). Мейталь Сумкин заняла 21-е место.

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