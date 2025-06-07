Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Чемпионкой стала украинка. Результаты израильтянок
время публикации: 07 июня 2025 г., 16:45 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 16:45
В Таллинне проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике.
Чемпионкой в индивидуальном многоборье стала украинка Таисия Онофрийчук (117.800 баллов).
Второе место заняла болгарка Стиляна Николова (116.700), третье - Дарья Варфоломеев (Германия) (115.150).
Израильтянка Даниэла Муниц заняла восьмое место (111.750). Мейталь Сумкин заняла 21-е место.
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