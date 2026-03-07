x
07 марта 2026
|
последняя новость: 12:41
последняя новость: 12:41
07 марта 2026
Спорт

Дзюдо. Турнир в Австрии. Иранский тренер встретился с израильтянами

Спорт/важное
Дзюдо
время публикации: 07 марта 2026 г., 12:41

В Австрии проходит турнир по дзюдо Гран-при Верхней Австрии.

Накануне спортсмены сборной Израиля встретились с иранским тренером Вахидом Сарлаком, который сейчас возглавляет сборную беженцев, сообщает "Исраэль а-Йом".

Ранее специалист работал со сборной Ирана, которую он покинул после скандала на чемпионате мира, когда его подопечному запретили встречаться с израильтянином.

После ухода из сборной Ирана Вахиду Сарлаку пришлось эмигрировать из Ирана.

Спорт
