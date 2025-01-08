Еврокубок. "Апоэль" разгромил итальянцев
время публикации: 08 января 2025 г., 06:39 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 06:39
В матче четырнадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка тель-авивски "Апоэль" разгромил "Тренто" 89:68.
"Апоэль" занимает третье место в группе А (10 команд), одержав 9 побед.
После 10 минут 26:17, 20 - 48:32, 30 - 65:50.
Самый результативный игрок матча - центровой "Апоэля" Бруно Кабокло (19 + 9 подборов + 2 перехвата).
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