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Еврокубок. "Апоэль" разгромил итальянцев

Баскетбол
время публикации: 08 января 2025 г., 06:39 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 06:39
Еврокубок. "Апоэль" разгромил итальянцев
AP Photo/George Walker IV

В матче четырнадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка тель-авивски "Апоэль" разгромил "Тренто" 89:68.

"Апоэль" занимает третье место в группе А (10 команд), одержав 9 побед.

После 10 минут 26:17, 20 - 48:32, 30 - 65:50.

Самый результативный игрок матча - центровой "Апоэля" Бруно Кабокло (19 + 9 подборов + 2 перехвата).

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