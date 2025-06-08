Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции
время публикации: 08 июня 2025 г., 22:02 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 22:02
В финале Открытого чемпионата Франции встречались первая и вторая ракетки мира.
Как и в женском одиночном разряде проиграл первый номер рейтинга.
Карлос Алькарас в напряженнейшем финале одержал волевую победу над Янником Синнером 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6.
Матч продолжался 332 минуты.
Карлос Алькарас второй год подряд становится победителем Открытого чемпионата Франции.
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