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Спорт

Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции

Теннис
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Знаменитые спортсмены
время публикации: 08 июня 2025 г., 22:02 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 22:02
Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

В финале Открытого чемпионата Франции встречались первая и вторая ракетки мира.

Как и в женском одиночном разряде проиграл первый номер рейтинга.

Карлос Алькарас в напряженнейшем финале одержал волевую победу над Янником Синнером 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6.

Матч продолжался 332 минуты.

Карлос Алькарас второй год подряд становится победителем Открытого чемпионата Франции.

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