Победители юниорского Открытого чемпионата Франции: Лилли Таггер и Нильс Макдональд
время публикации: 08 июня 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 10:38
Победительницей юниорского открытого чемпионата Франции стала 17-летняя австрийка Лилли Таггер.
В финале она разгромила британку Анну Клагман 6:2, 6:0.
За весь турнир Лилли Таггер не проиграла ни одного сета.
Она стала первой австрийской теннисисткой, выигравшей юниорский турнир "Большого шлема".
Победителем юниорского турнира стал 17-летний немец Нильс Макдональд.
В финале он обыграл соотечественника Макса Шонгауса 6:7, 6:0, 6:3.
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