x
08 июня 2025
|
последняя новость: 11:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июня 2025
|
08 июня 2025
|
последняя новость: 11:53
08 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победители юниорского Открытого чемпионата Франции: Лилли Таггер и Нильс Макдональд

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 08 июня 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 10:38
Победители юниорского Открытого чемпионата Франции: Лилли Таггер и Нильс Макдональд
AP Photo/Lindsey Wasson

Победительницей юниорского открытого чемпионата Франции стала 17-летняя австрийка Лилли Таггер.

В финале она разгромила британку Анну Клагман 6:2, 6:0.

За весь турнир Лилли Таггер не проиграла ни одного сета.

Она стала первой австрийской теннисисткой, выигравшей юниорский турнир "Большого шлема".

Победителем юниорского турнира стал 17-летний немец Нильс Макдональд.

В финале он обыграл соотечественника Макса Шонгауса 6:7, 6:0, 6:3.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2025

Победительницей Открытого чемпионата Франции стала Коко Гофф
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2025

Гай Сасон стал победителем Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июня 2025

Полуфинал Открытого чемпионата Франции. Янник Синнер победил Новака Джоковича
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июня 2025

Карлос Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Франции