Победители юниорского Открытого чемпионата Франции: Лилли Таггер и Нильс Макдональд

Победительницей юниорского открытого чемпионата Франции стала 17-летняя австрийка Лилли Таггер.

В финале она разгромила британку Анну Клагман 6:2, 6:0.

За весь турнир Лилли Таггер не проиграла ни одного сета.

Она стала первой австрийской теннисисткой, выигравшей юниорский турнир "Большого шлема".

Победителем юниорского турнира стал 17-летний немец Нильс Макдональд.

В финале он обыграл соотечественника Макса Шонгауса 6:7, 6:0, 6:3.