UFC. Двалишвили "удушил" О`Мэлли
время публикации: 08 июня 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 09:00
В Ньюарке, Нью-Джерси, состоялся турнир ММА UFC 316: Dvalishvili vs. O'Malley 2. Грузин Мераб Двалишвили защитил титул чемпиона в легчашейм весе.
В конце третьего раунда он победил удушающим приемом американца Шона О`Мэлли.
В сентябре 2024 года эти соперники уже встречались. Двалишвили победил единогласным решением судей.
В поелинке за титул чемпионки в легчайшем весе встречались американки Кайла Харрисон в конце второго раунда победила болевым приемом "кимура" Джулианну Пенью.
В поединке американских средневесов Джо Пайфер по очкам победил Келвина Гастелума.
Американец Кевин Холланд удушающим приемом в начале второго раунда победил бразильца Висента Люке.
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