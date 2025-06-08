UFC. Двалишвили "удушил" О`Мэлли

В Ньюарке, Нью-Джерси, состоялся турнир ММА UFC 316: Dvalishvili vs. O'Malley 2. Грузин Мераб Двалишвили защитил титул чемпиона в легчашейм весе.

В конце третьего раунда он победил удушающим приемом американца Шона О`Мэлли.

В сентябре 2024 года эти соперники уже встречались. Двалишвили победил единогласным решением судей.

В поелинке за титул чемпионки в легчайшем весе встречались американки Кайла Харрисон в конце второго раунда победила болевым приемом "кимура" Джулианну Пенью.

В поединке американских средневесов Джо Пайфер по очкам победил Келвина Гастелума.

Американец Кевин Холланд удушающим приемом в начале второго раунда победил бразильца Висента Люке.