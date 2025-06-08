x
08 июня 2025
|
последняя новость: 11:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июня 2025
|
08 июня 2025
|
последняя новость: 11:53
08 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильтянка Нили Блок стала победительницей Кубка мира по самбо

Смешанные единоборства
время публикации: 08 июня 2025 г., 11:42 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 11:42
Израильтянка Нили Блок стала победительницей Кубка мира по самбо
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Ереване проходит Кубок мира по самбо. Израильтянка Нили Блок (весовая категория до 65 кг) стала победительницей турнира.

В финале она победила россиянку Софию Истомину.

Израильтянка Шакед Нисимян (весовая категория до 72 кг) завоевала бронзовую медаль,

Золотую и серебряную медали в этой весовой категории завоевали украинки Валентина Арутюнова и Ангелина Лысенко.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 июня 2025

UFC. Двалишвили "удушил" О`Мэлли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2025

Известного российского самбиста подозревают в избиении сотрудницы ночного клуба
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 апреля 2025

Погиб глава Федерации самбо Челябинской области Павел Избрехт
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 февраля 2025

UFC. Дю Плесси сломал нос Стрикленду и защитил титул