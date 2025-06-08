Израильтянка Нили Блок стала победительницей Кубка мира по самбо

В Ереване проходит Кубок мира по самбо. Израильтянка Нили Блок (весовая категория до 65 кг) стала победительницей турнира.

В финале она победила россиянку Софию Истомину.

Израильтянка Шакед Нисимян (весовая категория до 72 кг) завоевала бронзовую медаль,

Золотую и серебряную медали в этой весовой категории завоевали украинки Валентина Арутюнова и Ангелина Лысенко.