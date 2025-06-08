Израильтянка Нили Блок стала победительницей Кубка мира по самбо
время публикации: 08 июня 2025 г., 11:42 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 11:42
В Ереване проходит Кубок мира по самбо. Израильтянка Нили Блок (весовая категория до 65 кг) стала победительницей турнира.
В финале она победила россиянку Софию Истомину.
Израильтянка Шакед Нисимян (весовая категория до 72 кг) завоевала бронзовую медаль,
Золотую и серебряную медали в этой весовой категории завоевали украинки Валентина Арутюнова и Ангелина Лысенко.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 апреля 2025