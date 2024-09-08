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Медальный зачет паралимпиады. Сборная Израиля на 29-м месте

время публикации: 08 сентября 2024 г., 06:46 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 06:46
Медальный зачет паралимпиады. Сборная Израиля на 29-м месте
AP Photo/Thomas Padilla

В медальном зачете Парижской паралимпиады победила сборная Китая, завоевавшая 94 золотых, 74 серебряных и 49 бронзовых медалей.

Сегодня последний день паралимпиады, но догнать китайцев уже невозможно.

На втором месте британцы (47 + 42 + 41), на третьем - американцы (36 + 41 + 25).

Сборная Украины на седьмом месте (21 + 26 + 32).

Сборная Израиля на 29-м месте (4 + 2 + 4).

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