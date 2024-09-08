x
08 сентября 2024
|
последняя новость: 20:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2024
|
08 сентября 2024
|
последняя новость: 20:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В медальном зачете Парижской паралимпиады победили китайцы. Израильтяне на 29-м месте

время публикации: 08 сентября 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 20:30
В медальном зачете Парижской паралимпиады победили китайцы. Израильтяне на 29-м месте
AP Photo/Thomas Padilla

В медальном зачете Парижской паралимпиады победила сборная Китая, завоевавшая 220 медалей (94 + 76 + 50).

Китайцы выиграли медальный зачет шестой паралимпиады подряд.

На втором месте британцы (49 + 44 + 31), на третьем - американцы (36 + 42 +27).

Украинцы заняли седьмое место (22 + 28 + 32).

Сборная Израиля заняла 29-е место (4 + 2 + 4). Пловец Ами Дадаон завоевал 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Чемпионкой паралимпиады стала Моран Самуэль (академическая гребля).

Чемпионом стал Асаф Ясур (тхэквондо).

Серебряную медаль завоевала женская сборная по голболу (первая медаль по голболу с 1988 года).

Бронзовыми призерами стали Гай Сасон (теннис на колясках), дуэт Милфельдер - Шахин (академическая гребля) и пловец Марк Маляр.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 сентября 2024

Паралимпиада. Гребля на байдарке. Израильтянка заняла шестое место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 сентября 2024

Медальный зачет паралимпиады. Сборная Израиля на 29-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2024

Паралимпиада. Плавание. Ами Дадаон завоевал бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2024

Паралимпиада. Голбол. Израильтянки завоевали серебряные медали