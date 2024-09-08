В медальном зачете Парижской паралимпиады победили китайцы. Израильтяне на 29-м месте
время публикации: 08 сентября 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 20:30
В медальном зачете Парижской паралимпиады победила сборная Китая, завоевавшая 220 медалей (94 + 76 + 50).
Китайцы выиграли медальный зачет шестой паралимпиады подряд.
На втором месте британцы (49 + 44 + 31), на третьем - американцы (36 + 42 +27).
Украинцы заняли седьмое место (22 + 28 + 32).
Сборная Израиля заняла 29-е место (4 + 2 + 4). Пловец Ами Дадаон завоевал 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.
Чемпионкой паралимпиады стала Моран Самуэль (академическая гребля).
Чемпионом стал Асаф Ясур (тхэквондо).
Серебряную медаль завоевала женская сборная по голболу (первая медаль по голболу с 1988 года).
Бронзовыми призерами стали Гай Сасон (теннис на колясках), дуэт Милфельдер - Шахин (академическая гребля) и пловец Марк Маляр.
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