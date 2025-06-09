Финал Лиги наций. Криштиану Роналду забил. Португальцы выиграли в серии пенальти
время публикации: 09 июня 2025 г., 00:51 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 00:58
Победителем Лиги наций стала сборная Португалии, победившая в серии пенальти испанцев 5:3.
Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 2:2.
Испанцы дважды выходили вперед. Португальцы дважды отыгрывались.
На 61-й минуте счет сравнял Криштиану Роналду 2:2.
В серии послематчевых пенальти не забил Альваро Мората. Вратарь парировал мяч.
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