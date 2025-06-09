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Спорт

Финал Лиги наций. Криштиану Роналду забил. Португальцы выиграли в серии пенальти

Футбол
время публикации: 09 июня 2025 г., 00:51 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 00:58
На 61-й минуте счет сравнял Криштиану Роналду 2:2
AP Photo/Michael Probst

Победителем Лиги наций стала сборная Португалии, победившая в серии пенальти испанцев 5:3.

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 2:2.

Испанцы дважды выходили вперед. Португальцы дважды отыгрывались.

На 61-й минуте счет сравнял Криштиану Роналду 2:2.

В серии послематчевых пенальти не забил Альваро Мората. Вратарь парировал мяч.

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