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Итальянского футболиста дисквалифицировали на 10 матчей за расистскую шутку

время публикации: 09 октября 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 07:26
Итальянского футболиста дисквалифицировали на 10 матчей за расистскую шутку
AP Photo/Jim Rassol

ФИФА дисквалифицировала на 10 матчей защитника "Комо" (в этом сезоне выступает на правах аренды за "Чезену") Марко Курто, сообщает ВВС.

Воспитанник "Милана" в товарищеском матче "Вулверхэмптон" - "Комо" допустил расистскую шутку в отношении нападающего английского клуба Хван Хи Чхана.

Игра состоялась в "Марбелье" 15 июля.

Курто сказал, что корейский нападающий "думает, что он Джеки Чан".

"Вулверхэмптон" подал жалобу в Итальянскую футбольную ассоциацию и УЕФА.

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