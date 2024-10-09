Итальянского футболиста дисквалифицировали на 10 матчей за расистскую шутку
время публикации: 09 октября 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 07:26
ФИФА дисквалифицировала на 10 матчей защитника "Комо" (в этом сезоне выступает на правах аренды за "Чезену") Марко Курто, сообщает ВВС.
Воспитанник "Милана" в товарищеском матче "Вулверхэмптон" - "Комо" допустил расистскую шутку в отношении нападающего английского клуба Хван Хи Чхана.
Игра состоялась в "Марбелье" 15 июля.
Курто сказал, что корейский нападающий "думает, что он Джеки Чан".
"Вулверхэмптон" подал жалобу в Итальянскую футбольную ассоциацию и УЕФА.
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