Итальянского футболиста дисквалифицировали на 10 матчей за расистскую шутку

ФИФА дисквалифицировала на 10 матчей защитника "Комо" (в этом сезоне выступает на правах аренды за "Чезену") Марко Курто, сообщает ВВС.

Воспитанник "Милана" в товарищеском матче "Вулверхэмптон" - "Комо" допустил расистскую шутку в отношении нападающего английского клуба Хван Хи Чхана.

Игра состоялась в "Марбелье" 15 июля.

Курто сказал, что корейский нападающий "думает, что он Джеки Чан".

"Вулверхэмптон" подал жалобу в Итальянскую футбольную ассоциацию и УЕФА.