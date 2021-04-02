Арабские монеты на Род-Айленде: новая версия истории пирата Генри Эвери и сокровищ Великих Моголов

В первые дни сентября 1695 года четыре пиратских корабля под общим командованием Генри Эвери, вступили в бой с флотилией, везшей паломников из Индии в Мекку. Пиратам удалось захватить два корабля – богатый купеческий "Фатех Мухаммед" и императорский "Ганж-и-Савай". Добыча с первого судна была значительной – около 60 тысяч фунтов стерлингов, добыча со второго, на котором находился один из членов семьи Великого Могола, императора Аурангзеба, стала легендарной – около 500 тысяч золотых и серебряных монет общей стоимостью до 600 тысяч фунтов стерлингов.

Это нападение вызвало международный скандал. Король Англии Вильгельм III объявил награду в 500 фунтов стерлингов за голову Эвери, столько же пообещал Аурангзеб. За пиратом развернулась охота, однако ему удалось скрыться. Сокровища Великих Моголов с тех пор найти не удалось. Выдвигались версии, что команда Эвери отошла от пиратства и зажила мирной жизнью где-то в Ирландии или же растратила захваченное богатство. Однако американский кладоискатель Джим Бейли предлагает иную версию последующих событий.

Историю Бейли и его версию опубликовали многие СМИ, включая Guardian и Washington Post, хотя материалы вышли 1 апреля, речь не идет о розыгрыше.

Бейли, хобби которого является поиск кладов с помощью металлодетектора, нашел в 2015 году в одном из уголков Род-Айленда арабскую серебряную монету номиналом один хумс, отчеканенную в Йемене в 1693 году. С тех пор были найдены еще 15 таких же монет – 10 в Массачусетсе, три в Род-Айленде, две в Коннектикуте.

По версии Бейли, эти монеты – часть сокровищ Аурангзеба, свидетельствующая, что Эвери с командой добрался до американских колоний, где они и осели, выдав себя за работорговцев. Кладоискатель опубликовал результаты своих поисков в журнале Американского нумизматического общества.

Историки, комментирующие материал Бейли, отмечают, что йеменские монеты могли попасть на американский континент и иным способом. Задокументирована информация о более чем 20 различных походах пиратских кораблей из американских колоний в Красное море в период с 1689 по 1708 год. Скорее всего незадокументированных походов было гораздо больше.





