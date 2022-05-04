Президент ФЕОР Борода о заявлении Лаврова про возможные еврейские корни Гитлера: "Подобные "национальные маркеры" по своей сути взрывоопасны"

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о нацификации Украины и евреях, призвал прекратить апеллировать в дискуссиях к этнической принадлежности, так как это обостряет межнациональные отношения внутри страны и за ее пределами, передает РИА Новости.

"В связи со сложившейся информационной ситуацией вокруг пассажа господина Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера, нам кажется необходимым призвать к прекращению апеллирования национальным происхождением оппонентов. А также отсылками к истории Второй мировой войны, требующей должного трепета и пиетета, ведь отголоски тех событий до сих пор являются незаживающей раной для народов мира. Подобные "национальные маркеры" по своей сути взрывоопасны и обостряют ситуацию межнациональных отношений, как на международной арене, так и внутри страны и общества", – говорится в заявлении Бороды. Раввин отметил, что в текущей напряженной ситуации недопустимо погружаться в спорные исторические дискуссии, несущие разрушительные последствия для межчеловеческих отношений.

"Даже сделанные без умысла подобные высказывания становятся мощнейшим катализатором для дальнейших разрушительных действий. При любых обстоятельствах еврейская община будет охранять святость памяти о трагедии Холокоста, не забывать ни убийц, повинных в крови миллионов невинных жертв, ни героев, победивших машину смерти", – заключил Борода.

Ранее главный раввин России Берл Лазар призвал Лаврова извиниться перед евреями.

Как сообщалось ранее, Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, в частности, заявил: "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."

Отметим, что президент ФЕОР Александр Борода уже после того, как Россия развязала войну против Украины, выступал с заявлениями по поводу распространения неонацизма в Украине, что было воспринято многими как фактическая поддержка "специальной военной операции" российской армии.