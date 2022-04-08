Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против РФ

В пятницу, 8 апреля, Совет Евросоюза опубликовал пятый пакет санкций против РФ, предусматривающий запрет на экспорт из ЕС высокотехнологичной продукции и импорт ряда товаров из России, включающих древесину и цемент, передает агентство "Интерфакс". Причина усиления санкций: продолжающаяся агрессия РФ против Украины.

В опубликованном в Брюсселе коммюнике сообщается, что постановление Совета ЕС предусматривает "дальнейшие запреты на экспорт, касающиеся топлива для реактивных двигателей и других товаров, таких как квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высокотехнологичная электроника, программное обеспечение, чувствительное оборудование и оснащение для транспорта".

ЕС также запрещает "импорт таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки" из РФ, сказано в документе.

В нем отмечается, что запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.

Введенный в рамках пятого пакета санкций запрет ЕС на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

Эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, предусмотренное пятым пакетом санкций против России, начнет действовать с августа 2022 года, говорится в пресс-релизе Совета ЕС. Согласно пресс-релизу, ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент составляет 8 млрд евро.