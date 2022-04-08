Ракетный обстрел вокзала Краматорска, десятки погибших

В пятницу, 8 апреля, российские военные обстреляли железнодорожный вокзал города Краматорск Донецкой области, погибли не менее 30 человек, в том числе дети, передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Ракета попала во временный зал ожидания, именно там находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда… Сейчас на месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и медики. Уже известно о 30 погибших, среди которых есть дети, и около 100 раненых", – говорится в сообщении.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Как сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, на момент удара по вокзалу велась эвакуация населения и на вокзале находились почти 4000 гражданских лиц, среди которых большинство – женщины и дети.

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что в результате ракетного обстрела вокзала Краматорска погибло больше 30 человек и больше 100 получили ранения. "Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", – написал он.

Позднее Камышин написал: "От обстрела российскими войсками вокзала Краматорск по оперативным данным погибли как минимум два ребенка. Тем более цинично выглядит надпись "за детей" на российской ракете".

Власти РФ заявляют, что российские военные не обстреливали вокзал Краматорска. Государственные СМИ России цитируют заявление представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, утверждающего, что украинские военные выпустили ракету "Точка-У" по вокзалу в Краматорске.