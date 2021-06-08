Автомобильный теракт в Канаде: убиты четверо мусульман. Подробности

Вечером в воскресенье, 6 июня, около 21:00 в городе Лондон канадской провинции Онтарио молодой мужчина, находившийся за рулем черного пикапа, врезался в группу людей. Четыре человека погибли. Все погибшие – мусульмане, члены одной семьи.

Местные СМИ опубликовали имена погибших: Сайэд Афзал (46), его жена Мадиха Салман (44), их дочь Юмна Афзал (15). Также погибла 74-летняя мать Сайэда Афзала, имя которой не публикуется. 9-летний Файэз Афзал, сын Сайэда и Мадихи, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Эта семья иммигрировала в США из Пакистана 14 лет назад.

По данным агентства Reuters, наезд был совершен 20-летним Натаниэлем Велтманом. По мнению полиции, наезд был преднамеренным, а мотивом водителя была ненависть к мусульманам. Во время совершения этого автомобильного теракта на водителе был бронежилет. Сбив людей, он скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

"Есть свидетельства того, что это было спланированное, преднамеренное действие, мотивированное ненавистью", – заявил журналистам представитель полиции Лондона Пол Уэйт.

Сайт канадского телеканала CTV пишет, что водителю могут быть предъявлены обвинения по статье терроризм.

Полиция сообщила, что подозреваемый не имеет судимости и не является членом какой-либо экстремистской группы. Нет никаких доказательств того, что у него были сообщники.

В канадском городе Лондон проживают около 400 тысяч человек. В городе есть многочисленная мусульманская община, а арабский язык является вторым по распространенности языком после английского.