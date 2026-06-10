Главе регионального совета Шомрон вручена американская премия за лидерство

Крупнейшая ассоциация законодателей США (NACL) вручила престижную "Премию за лидерство Израиль – США" главе регионального совета Шомрон Йоси Дагану за вклад в продвижение законов о признании Иудеи и Самарии. Главная цель инициативы – утвердить данный законопроект в 20 американских штатах. Церемония награждения состоялась в рамках национальной политической конференции 2026 года, проходящей в Университете Либерти (Виргиния).

В торжественном мероприятии приняли участие сотни американских парламентариев и сенаторов из различных штатов, прибывших выразить поддержку Израилю, среди которых были сенатор Тед Круз и члены Конгресса США. В ходе церемонии Йоси Даган и руководство NACL отметили законодателей из Арканзаса, Теннесси и Аризоны – первых штатов, официально принявших закон в поддержку Иудеи и Самарии.

Закон запрещает использовать термин "Западный берег" в официальной государственной документации штатов, предписывая использовать исключительно исторические названия – Иудея и Самария, а также признает исторические права еврейского народа на эти земли.

Президент ассоциации Джейсон Раперт объявил, что организация намерена добиваться принятия данного закона еще в 20 штатах США. Вручая награду Дагану, он отметил: "Йоси Даган – один из самых ярких региональных лидеров Израиля, чье влияние выходит далеко за пределы страны. Он посвятил свою карьеру укреплению Иудеи и Самарии, развитию международных связей и углублению отношений между Израилем и его друзьями по всему миру. Его лидерство отличается мужеством и непоколебимой верностью библейской земле".

В своей ответной речи Даган подчеркнул важность стратегического союза: "Мы искренне ценим ваше партнерство и ваш вклад в помощь поселенцам, восстанавливающим историческую родину. Этот закон – не просто юридический акт, это защита наших общих ценностей и справедливости. После трагедии 7 октября стало абсолютно очевидно, что в этой борьбе мы стоим плечом к плечу. И вместе мы победим!"

О награждении Йоси Дагана сообщила пресс-служба регионального совета Шомрон.