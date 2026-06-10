Полиция расследует обстоятельства смерти 3-летнего ребенка в деревне Бартаа
время публикации: 10 июня 2026 г., 18:52 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 18:52
Врачи больницы "Гилель Яфе" сообщили о смерти трехлетнего мальчика из деревни Бартаа, доставленного в приемное отделение в критическом состоянии.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что родные ребенка утверждают, что он упал с лестницы.
Полиция начала расследование обстоятельств гибели ребенка. В деревне Бартаа ведется опрос свидетелей.