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Израиль

Полиция расследует обстоятельства смерти 3-летнего ребенка в деревне Бартаа

Расследование
Полиция
время публикации: 10 июня 2026 г., 18:52 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 18:52
Полиция расследует обстоятельства смерти 3-летнего ребенка в деревне Бартаа
Пресс-служба полиции Израиля

Врачи больницы "Гилель Яфе" сообщили о смерти трехлетнего мальчика из деревни Бартаа, доставленного в приемное отделение в критическом состоянии.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что родные ребенка утверждают, что он упал с лестницы.

Полиция начала расследование обстоятельств гибели ребенка. В деревне Бартаа ведется опрос свидетелей.

Израиль
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