Полиция расследует обстоятельства смерти 3-летнего ребенка в деревне Бартаа

Врачи больницы "Гилель Яфе" сообщили о смерти трехлетнего мальчика из деревни Бартаа, доставленного в приемное отделение в критическом состоянии.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что родные ребенка утверждают, что он упал с лестницы.

Полиция начала расследование обстоятельств гибели ребенка. В деревне Бартаа ведется опрос свидетелей.