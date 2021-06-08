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NEWSru.co.il :: В мире8 июня 2021 г., 00:18

В Канаде в результате "автомобильного теракта" погибли четыре человека

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Канаде в результате "автомобильного теракта" погибли четверо мусульман

В понедельник, 7 июня, полиция канадской провинции Онтарио сообщила, что наезд автомобиля на пятерых человек в городе Лондон, по всей видимости, был преднамеренным. Жертвами этого происшествия стали четверо членов одной семьи. Все погибшие - мусульмане.

Авария произошла в воскресенье, 6 июня, около девяти часов вечера. Автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов на тротуаре. 74-летняя женщина погибла на месте происшествия. 44-летняя женщина, 46-летний мужчина и 15 летняя девочка умерли в больнице. В тяжелом состоянии находится 9-летний мальчик.

На брифинге представитель полиции Лондона заявил, что у следствия имеются свидетельства того, что наезд был преднамеренным, а мотивом водителя была ненависть к мусульманам. Кроме того, он сообщил, что на водителе был бронежилет.


Сайт канадского телеканала CTV пишет, что водителю могут быть предъявлены обвинения по статье терроризм.

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