В Малави пропал самолет с вице-президентом на борту

Военный самолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, пропал с радаров. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление канцелярии президента.

Борт пропал с радаров вскоре после того, как вылетел из Лилонгве. Самолет должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны, но в аэропорт назначения не прибыл.

Существуют серьезные опасения, что вице-президент погиб в результате авиакатастрофы.

Президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поисково-спасательные работы.