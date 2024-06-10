В Малави пропал самолет с вице-президентом на борту
время публикации: 10 июня 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 21:30
Военный самолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, пропал с радаров. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление канцелярии президента.
Борт пропал с радаров вскоре после того, как вылетел из Лилонгве. Самолет должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны, но в аэропорт назначения не прибыл.
Существуют серьезные опасения, что вице-президент погиб в результате авиакатастрофы.
Президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поисково-спасательные работы.
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