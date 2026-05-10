Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1537-й день войны

Минобороны РФ 10 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае. За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 6331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинскими войсками предприняты восемь атак позиций российских подразделений. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня. В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов. В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Малая Корчаковка Сумской области. В Харьковской области поражены формирования механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Ветеринарное и Покаляное Харьковской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня, два зенитных ракетных комплекса и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" в ходе ответных ударов нанесли поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии западного производства и семь станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск в ответ на огневые налеты противника нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Рай-Александровка, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак подразделений двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Торское, Кучеров Яр, Кутузовка, Новый Донбасс, Белицкое, Родинское и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" в ответ на огневые налеты противника нанесли поражение живой силе и технике штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и десять автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" в ответ на нарушение режима прекращения огня нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ и десять автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились. За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что ВСУ, в свою очередь, обвиняет армию РФ в нарушении соглашения о временном прекращении огня.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 144803 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29245 танков и других боевых бронированных машин, 1718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34849 орудий полевой артиллерии и минометов, 61249 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.