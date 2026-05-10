Ближний Восток

Иранские СМИ: командующий "Хатам аль-Анбия" встретился с Моджтабой Хаменеи

время публикации: 10 мая 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 14:11
Wikipedia.org. Фото: Meghdad Madadi/ Tasnim News Agency

Государственные СМИ Ирана сообщают, что глава оперативного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" генерал-майор Али Абдолахи встретился с новым верховным лидером исламской революции Моджтабой Хаменеи.

Согласно сообщению, военачальник представил отчет о боеготовности вооруженных сил: армии, Корпуса стражей исламской революции, полиции, пограничной охраны, служб безопасности, министерства обороны и ополчения "Басидж", входящего в состав КСИР.

Как утверждается, Хаменеи поблагодарил вооруженные силы и дал новые указания о том, как проводить военные операции и давать отпор противникам.

Напомним: Моджтаба Хаменеи, сын и преемник предыдущего лидера Ирана Али Хаменеи, получил ранения в результате израильско-американского удара 28 февраля. С тех пор он ни разу не появлялся на публике, о его состоянии и способности функционировать поступает противоречивая информация.

