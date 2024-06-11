МИД России: ХАМАС пообещал освободить двух россиян, но для этого необходимо прекращение огня
время публикации: 11 июня 2024 г., 23:08 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 23:12
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил журналистам, что руководство ХАМАСа обещало освободить двух российских граждан, удерживаемых в секторе Газы, но для этого требуется хотя бы временное прекращение огня.
"У нас остались два заложника из числа российских граждан. Мы эти вопросы ставили очень активно, энергично перед хамасовцами с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан. Они нам всегда это обещали и подтверждали свою готовность это сделать, но для этого физически нужно прекращения огня хотя бы на какое-то время с тем, чтобы этих граждан они [ХАМАС] могли <...> передать Международному комитету Красного Креста", – цитирует ТАСС Богданова.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 мая 2024