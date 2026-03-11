СМИ: США могут присоединиться к ударам по объектам "Хизбаллы" в Ливане

Израильская телерадиокорпорация "Кан" со ссылкой на саудовский канал "Аль-Хадат" передает, что США могут присоединиться к воздушным ударам по объектам "Хизбаллы" в Ливане. Об этом заявил высокопоставленный израильский источник в сфере безопасности.

Подробностей о возможном формате участия США, сроках и условиях такого шага в сообщении не приводится.

Сообщение появилось на фоне продолжающейся и даже усиливающейся эскалации на северной границе Израиля.