x
11 марта 2026
|
последняя новость: 23:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 марта 2026
|
11 марта 2026
|
последняя новость: 23:56
11 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

СМИ: США могут присоединиться к ударам по объектам "Хизбаллы" в Ливане

США
Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 11 марта 2026 г., 23:25 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 23:29
СМИ: США могут присоединиться к ударам по объектам "Хизбаллы" в Ливане
CENTCOM

Израильская телерадиокорпорация "Кан" со ссылкой на саудовский канал "Аль-Хадат" передает, что США могут присоединиться к воздушным ударам по объектам "Хизбаллы" в Ливане. Об этом заявил высокопоставленный израильский источник в сфере безопасности.

Подробностей о возможном формате участия США, сроках и условиях такого шага в сообщении не приводится.

Сообщение появилось на фоне продолжающейся и даже усиливающейся эскалации на северной границе Израиля.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2026

12-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует КСИР и "Хизбаллу", обстрелы из Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 марта 2026

"Хизбалла" объявила о начале новой операции против Израиля