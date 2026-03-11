x
Мир

YouTube запускает инструмент для обнаружения дипфейков

Интернет
время публикации: 11 марта 2026 г., 16:26 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 16:26
Mark Von Holden/AP Images for Parents Together & Fight for the Future

10 марта YouTube представил бесплатный инструмент для госслужащих, журналистов и кандидатов в политики, который помогает находить и удалять видео, созданные с помощью искусственного интеллекта и имитирующие их внешность. Компания сообщила в блоге, что сервис предназначен для защиты личности людей, которые часто находятся в центре новостей и общественных обсуждений. Он был запущен спустя более четырех месяцев после появления похожего инструмента для участников партнерской программы YouTube.

В компании подчеркнули, что платформа продолжает поддерживать свободу выражения мнений и общественно значимый контент – например, пародии и сатиру, даже если они критикуют известных политиков или влиятельных людей. Стремительное развитие технологий ИИ привело к появлению моделей, способных создавать все более реалистичные видеоролики. Хотя многие платформы, включая YouTube, допускают такой контент, они также сталкиваются с проблемой дезинформации и мошенничества. Особую угрозу представляют так называемые дипфейки – видео с участием известных людей, созданные искусственным интеллектом, которые мошенники часто используют для обмана.

По словам представителя YouTube, начиная с 10 марта платформа будет связываться с политиками и журналистами, работающими на сервисе, предлагая им зарегистрироваться и использовать новый инструмент.

