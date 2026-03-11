x
Bloomberg: Трамп хочет использовать закон военного времени для расширения добычи нефти в Калифорнии

Дональд Трамп
Нефть и газ
время публикации: 11 марта 2026 г., 22:52 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 22:52
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп планирует задействовать Закон об оборонном производстве времен Холодной войны, чтобы позволить компании Sable Offshore возобновить добычу нефти у побережья Калифорнии, сообщает Bloomberg.

Закон позволяет нейтрализовать законодательные нормы штата и упростить процедуру лицензирования.

В последние годы власти Калифорнии активно сокращают добычу нефти в штате, и планируют полностью запретить ее к 2045 году. Эта политика, среди прочего, существенно повышает цены на бензин и зависимость штата от импорта топлива.

