Bloomberg: Трамп хочет использовать закон военного времени для расширения добычи нефти в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп планирует задействовать Закон об оборонном производстве времен Холодной войны, чтобы позволить компании Sable Offshore возобновить добычу нефти у побережья Калифорнии, сообщает Bloomberg.

Закон позволяет нейтрализовать законодательные нормы штата и упростить процедуру лицензирования.

В последние годы власти Калифорнии активно сокращают добычу нефти в штате, и планируют полностью запретить ее к 2045 году. Эта политика, среди прочего, существенно повышает цены на бензин и зависимость штата от импорта топлива.