СБ ООН одобрил резолюцию, осуждающую атаки Ирана. Российская версия отклонена

Совет Безопасности ООН одобрил предложенную странами Персидского залива резолюцию, осуждающую атаки Ирана против государств региона. Документ, внесенный Бахрейном от имени Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, был принят 13 голосами при двух воздержавшихся – России и Китае.

В резолюции говорится, что иранские удары нарушают международное право и представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности.

В принятой Совбезом резолюции осуждаются атаки Ирана на страны Персидского залива и Иорданию. Об ударах Ирана по Израилю в документе не говорится.

По данным СМИ, у документа было 135 соавторов из числа стран-членов ООН, что стало рекордом для резолюций Совбеза. Резолюция требует немедленного прекращения атак Ирана на Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию.

При этом российский альтернативный проект резолюции не был принят: он набрал только четыре голоса "за", против выступили США и Латвия, еще девять членов Совбеза воздержались. Как отмечают СМИ, Москва не стала блокировать бахрейнский документ, рассчитывая на прохождение собственного проекта, однако этого не произошло.