ФСБ РФ заявило о срыве попытки украинской разведки угнать МиГ-31 с ракетой "Кинжал"

Утром 11 ноября ФСБ России объявила о срыве операции военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". В сообщении Центра общественных связей ФСБ России утверждается, что планировался угон с целью провокации против крупнейшей авиабазы NATO.

"Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты "Кинжал"... С целью угона воздушного корабля сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить $3 млн. В последующем спецслужба планировала направить самолет с ракетой "Кинжал" в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы NATO, расположенной на территории Румынии в городе Констанце, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны", – утверждается в заявлении ФОС ФСБ РФ.

Примечательно, что в сообщении российского государственного агентства РИА Новости утверждается: в планируемой операции участвовали сотрудники Bellingcat.

"Летчик истребителя, осенью прошлого года с ним связался представитель этой организации, который представился Сергеем Луговским. Он предложил деньги за консультации по вопросам военной тематики. От дальнейшего общения пилот отказался", – говорится в сообщении РИА Новости.

Телеканал "Россия 24", в свою очередь, опубликовал обнародованную ФСБ аудиозапись, представленную как "инструктаж сотрудником украинской разведки пилота". В записанном разговоре речь идет, как лучше угнать самолет, в том числе на какой высоте и с какой скоростью.