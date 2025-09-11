Дональд Трамп: "Легендарный Чарли Кирк мертв"

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что Чарли Кирк, на которого было совершено покушение во время выступления в Университете долины Юта, умер.

"Выдающийся, и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал молодежь Соединенных Штатов Америки лучше, чем Чарли. Его любили и им восхищались Все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Я и Мелания выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и всем его близким. Чарли, мы любим тебя!", – написал Трамп.

В среду, 10 сентября, на американского правого активиста, публициста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка совершено покушение во время его выступления в Университете долины Юта. По сообщениям американских СМИ, Кирк приехал в Юту в рамках тура American Comeback Tour. Во время его выступления прозвучал выстрел, после чего он упал. По словам свидетелей, пуля попала ему в шею.

По данным CNN стреляли из здания кампуса, находящегося менее чем в 200 метрах от палатки, служившей трибуной.

Представители университета сообщили СМИ, что полиция задержала стрелявшего. Но позднее телеканал передал, что стрелок до сих пор на свободе.

Чарли Кирк – один из заметных союзников Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), организации, активно работающей в университетах США против "левого влияния". Он неоднократно выступал в поддержку Израиля и проводил кампании в защиту еврейских и израильских студентов.