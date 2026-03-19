Иранским огнем поврежден американский F-35, пилот совершил аварийную посадку

Самолет F-35 ВВС США был вынужден совершить аварийную посадку в одной из ближневосточных стран после поражения иранским огнем. Это первое зафиксированное иранское попадание в американский или израильский боевой самолет с начала конфликта.

Согласно источникам, самолет находился в воздушном пространстве Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что летчику удалось посадить самолет на одной из американских баз. Его состояние стабильное. Начато расследование.

Напомним, что 12 марта на Западе Ирака произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135. Один из них потерпел крушение, погибли шесть членов экипажа. Второй получил повреждения, однако смог долететь до Израиля и благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион.

В первые дни войны США потеряли три самолета F-15 в результате "дружественного огня". Пилот F/A-18 ВВС Кувейта принял их за вражеские и сбил. Пилотам удалось катапультироваться.