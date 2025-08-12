x
12 августа 2025
Мир

Посольство Израиля в Гааге облили краской, арестованы трое подозреваемых

Антисемитизм
МИД
Нидерланды
время публикации: 12 августа 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 16:24
Фото: страница посла Израиля в Нидерландах Моди Эфраима в сети Х

Рано утром во вторник неизвестные облили красной краской вход в посольство Израиля в Гааге (Нидерланды), стеклянные двери также были разбиты. Представители израильского дипломатического ведомства вызвали местную полицию.

По результатам расследования были арестованы трое подозреваемых в вандализме. В результате инцидента пострадавших нет.

Посол Израиля в Нидерландах Моди Эфраим рассказал о случившемся на своей официальной странице в социальной сети Х: "Рано утром вход в израильское посольство в Гааге был разбит и изуродован красной краской, – написал он. – Этот трусливый акт стал очередной иллюстрацией опасных последствий растущей ненависти и подстрекательства".

"Дипломаты должны иметь возможность безопасно и беспрепятственно выполнять свою работу в любое время, – подчеркнул Эфраим. – Полиция арестовала подозреваемых. Мы уверены, что власти Нидерландов примут все необходимые меры для предотвращения подобных нападений в будущем".

