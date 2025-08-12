Десятки жителей страдающего от голода лагеря беженцев в Судане убиты боевиками оппозиции

В Судане по меньшей мере 40 человек погибли и десятки получили ранения в ходе нападения боевиков "Сил быстрой поддержки" на лагерь беженцев "Абу Шук", расположенный рядом с осажденным СБП городом Аль-Фашир – столицей Северного Дарфура.

Аль-Фашир – последний оплот центрального правительства Судана в Дарфуре. Он находится в осаде с мая 2024 года. Попытки захватить его пока не увенчались успехом, однако в городе царят голод и лишения, на которые международное сообщество обращает значительно меньше внимания, чем на ситуацию в Газе.

Столкновения между правительственными войсками и "Силами быстрой поддержки" унесли жизни десятков тысяч человек, около 15 миллионов стали беженцами. ООН заявляет, что речь идет о самом большом числе беженцев и самом страшном голоде в мире.