В Судане на Ниле перевернулся пассажирский паром, множество жертв

В Судане на Ниле, в районе Шенди, перевернулся пассажирский паром: по данным местных медиков, погибли как минимум 15 человек.

На борту находились не менее 27 человек, включая женщин и детей. Шестерых удалось спасти. Ведутся поисково-спасательные работы, сообщает AP.

Нил, впадающий в Средиземное море, проходит через несколько стран Африки, включая Судан, Южный Судан и Египет. В Судане подобные ЧП на воде происходят регулярно – в том числе из-за перегруза судов и несоблюдения правил безопасности.