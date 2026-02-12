x
12 февраля 2026
Мир

В Судане на Ниле перевернулся пассажирский паром, множество жертв

Погибшие
Судан
время публикации: 12 февраля 2026 г., 01:17 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 05:23
В Судане на Ниле перевернулся пассажирский паром, множество жертв
AP Photo/Hussein Malla

В Судане на Ниле, в районе Шенди, перевернулся пассажирский паром: по данным местных медиков, погибли как минимум 15 человек.

На борту находились не менее 27 человек, включая женщин и детей. Шестерых удалось спасти. Ведутся поисково-спасательные работы, сообщает AP.

Нил, впадающий в Средиземное море, проходит через несколько стран Африки, включая Судан, Южный Судан и Египет. В Судане подобные ЧП на воде происходят регулярно – в том числе из-за перегруза судов и несоблюдения правил безопасности.

Мир
