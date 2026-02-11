x
Мир

Трамп о встрече с Нетаниягу и об Иране: "Не принято никаких окончательных решений"

Газа
США
Иран
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 11 февраля 2026 г., 21:12 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 21:22
Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп
AP Photo/Alex Brandon

В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Вместо запланированного часа встреча продолжалась три часа. В отличие от предыдущих встреч, лидеры не выступили с совместным заявлением.

По информации Итамара Айхнера, корреспондента сайта Ynet, во встрече с американской стороны участвовали госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, а также специальные посланники президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер, посол США в Израиле Майк Хакаби. С израильской стороны: посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, военный секретарь премьер-министра Роман Гофман, исполняющий обязанности главы СНБ Гил Райх, предприниматель Майкл Айзенберг, пресс-секретарь Зив Агмон, политический советник Офир Фальк.

Гили Коэн, корреспондент телеканала "Кан-11", передала из Вашингтона, что кроме Ирана на этой встрече обсуждалась реализация плана Трампа по сектору Газы.

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал встречу "хорошей", а отношения между Израилем и США "превосходными". По словам президента США, никаких окончательных решений по Ирану принято не было. "Я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы посмотреть, можно ли заключить сделку. Я дал понять премьер-министру Израиля, что, если сделка возможна, я предпочту этот вариант. Если нет, нам предстоит подумать, что делать дальше…", – написал Трамп.

Кроме того, Трамп отметил, что на встрече также обсуждался "огромный прогресс" в секторе Газы и в регионе. "На Ближнем Востоке действительно наступил МИР", – заключил он.

Израильская делегация должна завтра, 12 февраля, вернуться в Израиль.

