Компания Mattel выпустила Барби с аутизмом

Компания Mattel объявила о выпуске новой куклы Барби с аутизмом, которая станет частью линейки, ориентированной на признание и поддержку инклюзивности, пишет AP. Она дополнит уже существующую коллекцию кукол – среди которых Барби с синдромом Дауна, незрячая Барби, Барби и Кен с витилиго и другие образы, созданные для более широкого отражения реального мира. В Mattel сообщили, что работа над куклой заняла более полутора лет и велась совместно с Autistic Self Advocacy Network – некоммерческой организацией, защищающей права людей с аутизмом и добивающейся корректного представления их в медиа. Задачей было создать образ Барби, который бы передавал особенности восприятия и взаимодействия с окружающей средой, характерные для части аутистического спектра.

По словам Нур Первез, менеджера по работе с сообществом в Autistic Self Advocacy Network, процесс оказался сложным, поскольку аутизм проявляется по-разному, а многие связанные с ним особенности не всегда заметны внешне. Например, глаза куклы слегка отведены в сторону – это отсылка к тому, что некоторые люди с аутизмом избегают прямого зрительного контакта. Подвижные локти и запястья позволяют изображать стимминг – повторяющиеся движения, такие как размахивание руками, которые помогают справляться с сенсорной нагрузкой или выражать эмоции.

Разработчики также долго обсуждали выбор одежды. Одни люди с аутизмом предпочитают свободные вещи из-за чувствительности к прикосновению ткани, другие – облегающие, чтобы лучше ощущать свое тело. В итоге куклу одели в платье А-силуэта с короткими рукавами и легкой юбкой, уменьшающей контакт с кожей, а также в обувь на плоской подошве для устойчивости и удобства.

В комплект входят розовый спиннер с креплением на палец, наушники с шумоподавлением и розовый планшет – по образцу устройств альтернативной коммуникации, которыми пользуются некоторые неговорящие или малоговорящие люди с аутизмом.

Включение Барби с аутизмом в серию Barbie Fashionistas также позволило создать куклу с чертами лица, вдохновленными сотрудницами Mattel в Индии и образами женщин индийского происхождения. По словам Первез, было важно представить ту часть аутистического сообщества, которая обычно остается вне поля внимания.

Ранее, в 2023 году, Mattel выпустила первую Барби с синдромом Дауна, а летом следующего года – куклу, изображающую человека с диабетом первого типа. В линейке Fashionistas уже есть Барби и Кен с протезом ноги, Барби со слуховыми аппаратами, а также куклы разных телосложений, роста, оттенков кожи и типов волос.