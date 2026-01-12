x
Мир

Арест владельца швейцарского бара, где погибли 40 человек, продлен на три месяца

Пожары
Швейцария
время публикации: 12 января 2026 г., 15:55 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 15:59
Арест владельца швейцарского бара, где погибли 40 человек, продлен на три месяца
AP Photo/Baz Ratner

Суд в Швейцарии продлил на три месяца срок предварительного заключения гражданина Франции Жака Моретти, совладельца бара Le Constellation, в котором в новогоднюю ночь произошел пожар, унесший жизни 40 человек.

Моретти был задержан 9 января, после того, как его с супругой и бизнес-партнером Джессикой допросили в прокуратуре кантона Вале. Совладельцы заведения подозреваются в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности.

Несколько дней назад они выступили с заявлением для прессы. "Мы потрясены, преисполнены скорби и не намерены уклонятся от ответственности. Трагедия, произошедшая в Le Constellation, неописуема. Мы полностью сотрудничаем со следствием", – сообщили они.

Напомним, что среди погибших 21 швейцарец, девять граждан Франции, шесть итальянцев, а также граждане Бельгии, Португалии, Румынии и Турции. Погибли еврейские сестры из Швейцарии – 15-летняя Алисия и 14-летняя Диана Гунст, а также 15-летняя Шарлот Нидхэм, у которой, помимо французского, есть и израильское гражданство.

116 человек пострадали. В их числе 68 швейцарцев, 21 гражданин Франции, десять итальянцев, четыре серба, два поляка, граждане Бельгии, Португалии, Чехии, Австралии, Боснии-Герцеговины, Демократической республики Конго. Полиция не публикует их имена, уважая право на частную жизнь.

