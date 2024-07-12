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Мир

Джо Байден, представляя Зеленского, по ошибке назвал его Путиным

время публикации: 12 июля 2024 г., 01:23 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 01:23
Джо Байден, представляя Зеленского, по ошибке назвал его Путиным
AP Photo/Susan Walsh

Президент США Джо Байден, представляя Владимира Зеленского на пресс-конференции во время саммита NATO, ошибся и назвал его "президентом Путиным". Об очередной оговорке Байдена написало издание The Wall Street Journal.

"Теперь я хочу предоставить слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин!", – сказал Байден, имея в виду Зеленского. Свою ошибку Байден понял сразу и попытался исправить положение: "Президент Путин? Он победит президента Путина. Президент Зеленский! Я слишком сфокусирован на том, как остановить Путина", – сказал Байден.

Мир
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