Источники: напавший на еврейский центр в Мичигане нейтрализован

Полицейские источники сообщают о нейтрализации злоумышленника, который вступил в перестрелку с охранником еврейского центра Temple Israel в городе Вест-Блумфилд, в американском штате Мичиган.

Водитель врезался в здание, где находятся синагога, школа и детский сад, после чего прозвучали выстрелы. Шериф округа Окленд Майкл Бушард сообщил, что находившиеся в учебных учреждениях эвакуированы, как сообщается, это 170 человек.

На месте также действуют сотрудники ФБР. На данном этапе власти не квалифицируют происшедшее как теракт. Однако охрана еврейских учреждений усилена.

Губернатор штата Гретхен Уитмер осудила нападение на синагогу. "Сердце разрывается. Еврейская община Мичигана должна иметь возможность жить и практиковать свою религию в безопасности. Антисемитизму и насилию нет места в Мичигане", – сообщила она.