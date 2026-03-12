x
12 марта 2026
|
последняя новость: 21:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 21:03
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Возле синагоги в Тронхейме задержан вооруженный мужчина

Синагога
Террористы
Норвегия
время публикации: 12 марта 2026 г., 20:47 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 20:53
Возле синагоги в Тронхейме задержан вооруженный мужчина
AP Photo/Frank Augstein

Возле синагоги в норвежском городе Тронхейм задержан вооруженный мужчина.

По информации VG.no, инцидент произошел незадолго до того, как в синагоге должно было начаться мероприятие. Оно, по всей видимости, отменено, так как район оцеплен полицией. Никому не разрешается входить или выходить из оцепленной зоны.

Издание Gauldalsposten.no пишет, что полиция разыскивает еще одного человека, который скрылся с места на автомобиле.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 марта 2026

В Мичигане автомобиль врезался в здание еврейского центра, сообщается о стрельбе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 марта 2026

Подозрение на теракт в центре Рамат-Гана: задержан житель деревни Джат
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 марта 2026

Стрельба в Остине: проверяется "иранский след"