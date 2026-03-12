Возле синагоги в Тронхейме задержан вооруженный мужчина

Возле синагоги в норвежском городе Тронхейм задержан вооруженный мужчина.

По информации VG.no, инцидент произошел незадолго до того, как в синагоге должно было начаться мероприятие. Оно, по всей видимости, отменено, так как район оцеплен полицией. Никому не разрешается входить или выходить из оцепленной зоны.

Издание Gauldalsposten.no пишет, что полиция разыскивает еще одного человека, который скрылся с места на автомобиле.