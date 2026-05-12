С одобрения "Совета мира" ЦАХАЛ расширил зоны безопасности в секторе Газы на 34 квадратных километра

После нарушения ХАМАСом соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ расширил зоны безопасности в секторе Газы еще на 34 квадратных километра. Как сообщает во вторник, 12 мая, "А-Йом", данный стратегический шаг был одобрен "Советом мира" и осуществляется в тесной координации с администрацией президента США Дональда Трампа.

По информации издания, спустя полгода после истечения крайнего срока, озвученного для разоружения террористической организации ХАМАС, Израиль меняет характер своих действий в секторе Газы: в последние недели израильское присутствие в секторе значительно расширено, и ЦАХАЛ сейчас контролирует около 64% его территории.

Новая линия, вдоль которой размещены израильские вооруженные силы, получила название "оранжевой линии", она заменила более ограниченную "желтую линию", добавив к контролируемой израильскими войсками территории 34 квадратных километра, или около 11% всей территории сектора.

Высокопоставленный западный дипломат сообщил, что этот шаг предпринят с ведома и одобрения "Совета мира" после того, как стало ясно, что ХАМАС нарушил свои обязательства и не выполнил график разоружения.

Палестинские источники сообщают об интенсивных инженерных работах по выравниванию инфраструктуры вдоль новой линии, что ведет к значительному сокращению пространства, контролируемого ХАМАСом.