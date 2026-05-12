12 мая 2026
Ближний Восток

Шейх Наим Касем: Израиль и Ливан не будут обсуждать вопрос о разоружении "Хизбаллы"

время публикации: 12 мая 2026 г., 14:10 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 14:13
Генеральный секретарь группировки "Хизбалла" шейх Наим Касем заявил, что в ходе ливано-израильских переговоров не будет обсуждаться вопрос о разоружении этой шиитской группировки.

"Никого вне Ливана оружие сил сопротивления не касается. Это внутренний ливанский вопрос, который не является частью переговоров с врагом", – говорится в обращении, опубликованном телеканалом "аль-Манар", рупором "Хизбаллы".

"Мы не сдадимся, а продолжим защищать государство и народ Ливана, сколько бы времени и каких жертв это не потребовало бы. Мы не уйдем с поля боя, а превратим его для Израиля в ад", – добавил главарь террористов.

8 мая Госдепартамент США объявил, что 14 и 15 мая в США будут два дня проходить интенсивные переговоры между правительствами Израиля и Ливана. Согласно заявлению, стороны проведут детальные дискуссии в попытке продвинуть "всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности".

Это соглашение направлено на обеспечение безопасности северной границы Израиля, восстановление суверенитета Ливана на всей его территории, определение четких границ и создание путей для гуманитарной помощи Ливану.

