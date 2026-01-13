x
В Аргентине начато расследование против врача, призвавшего перерезать евреям горло вместо обрезания

время публикации: 13 января 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 11:18
AP Photo/Arnulfo Franco

Врач-ординатор больницы имени генерала Хосе де Сан Мартина в аргентинском городе Ла Плата Микеас Мартинес Секки был отстранен от работы после того, как опубликовал в социальных сетях посты антисемитского содержания.

"Евреям нужно не делать обрезание, а перерезать яремную вену и сонную артерию", – цитирует один из них издание La Nacion. Публикации вызвали резонанс в социальных сетях, после чего были удалены автором.

Министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Николас Крепляк сообщил, что медик отстранен от работы, против него начато юридическое и административное расследование.

Адвокат Хорхе Монастерски подал официальную жалобу, обвинив врача в подстрекательстве к убийству призывах к ненависти и насилию, угрозах и оправдании преступлений. Дело передано в шестой федеральный суд, расположенный в городе Комодоро Пи.

"Подобные агрессивные высказывания и демонстрация презрения к человеческой жизни несовместимы с медицинским поприщем. Мы не потерпим антисемитизма, расизма в отношении коренного населения, ненависти к мусульманам, носителям той или иной сексуальной ориентации и религиозной идентичности", – сообщил министр.

