Суд начинает рассмотрение апелляции Ле Пен против запрета баллотироваться в президенты Франции

Парижский апелляционный суд начнет 13 января рассмотрение иска лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен о пересмотре вердикта Уголовного суда Парижа, запрещающего ей в течение пяти лет претендовать на общественную должность.

В марте 2025 года она и несколько других функционеров ультраправого движения были признаны виновными в злоупотреблении общественными фондами. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два – условно, штрафу в размере 100000 евро, а также пятилетнему запрету на занятие общественных должностей.

Ле Пен трижды безуспешно баллотировалась на пост президента. На предстоящих выборах, которые состоятся в 2027 году, у ветерана французской политики впервые есть реальные шансы на успех, однако она не сможет баллотироваться, если вынесенный в марте вердикт останется в силе.

Как ожидается, решение будет вынесено ближайшим летом. Оставление договора в силе фактически положит конец политической карьере Ле Пен. В этом случае кандидатом в президенты от "Национального объединения" станет Жордан Барделла.